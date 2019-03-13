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Козак ожидает рост инвестиций в нефтегазохимическую отрасль РФ на $40 млрд к 2025 году

Предполагается также, что в отрасли появятся более 18 тыс. высокотехнологичных рабочих мест

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Реализация плана мероприятий по развитию нефтегазохимического комплекса РФ до 2025 года позволит увеличить объем инвестиций в эту отрасль на $40 млрд. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, где обсуждался этот документ.

"По предварительной оценке, реализация дорожной карты [плана мероприятий по развитию нефтегазохимического комплекса РФ до 2025 года] позволит обеспечить рост инвестиций в отрасль на $40 млрд и создание более 18 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. Будет реализован потенциал удвоения на 10 млн т доли российской нефтегазохимической продукции на мировом рынке за счет более чем двукратного роста производственных мощностей", - сказал Козак.

"Если нам удастся все, что предусмотрено [дорожной картой] воплотить в жизнь, это, конечно, будет очень существенной добавкой в рост экономики", - заметил, в свою очередь, Медведев.

Ранее на совещании премьер-министр РФ сообщил, что подписал распоряжение правительства об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по развитию нефтегазохимического комплекса РФ до 2025 года. Он напомнил, что в майском указе президента РФ Владимира Путина был установлен ряд национальных целей, и развитие нефтегазохимического комплекса является одной из мер по их достижению.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичКозак, Дмитрий НиколаевичРоссия
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