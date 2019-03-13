Годовая инфляция в России в марте прогнозируется на уровне 5,2-5,4%

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам марта в годовом исчислении на уровне 5,2-5,4%, в марте - мае она сохранится на уровне 5,4%, затем будет снижаться. Такой прогноз содержится в докладе Минэкономразвития "Картина инфляции. Март 2019 года".

"По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам марта будет находиться в диапазоне 0,3-0,4% м/м. С учетом низкой базы соответствующего месяца прошлого года годовые темпы инфляции в марте составят 5,2-5,4% г/г. По оценке, годовая инфляция может сохраняться на уровне около 5,4% г/г в марте - мае, после чего ее темпы начнут снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года опустятся до 4,3%", - говорится в документе.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России в феврале 2019 года (к февралю 2018 года) ускорилась до 5,2% с 5%. В месячном выражении инфляция в феврале замедлилась до 0,4% с 1% в январе.

В начале марта глава МЭР Максим Орешкин говорил, что Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции в РФ на 2019 год на уровне 4,3% и ее снижение до уровня в 4% уже в следующем январе.

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