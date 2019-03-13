Украина дополнительно разместила 10-летние евробонды на $350 млн

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Украина дополнительно разместила 10-летние еврооблигации на $350 млн. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства финансов страны.

"Украина увеличила сумму выпуска 10-летних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028 года с купоном 9,75% на $350 млн. Расчеты по транзакции состоятся 21 марта 2019 года. Организатором выступил JP Morgan", - сказано в сообщении.

В октябре 2018 года Украина разместила два выпуска еврооблигаций на $1,25 млрд и $0,75 млрд. На пятилетние облигации ($750 млн с погашением 1 февраля 2024 года) будут насчитываться проценты по ставке 8,994% годовых, а на десятилетние ($1,25 млрд с погашением 1 ноября 2028 года) - 9,75%. Организаторами транзакции выступили банки BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

В Минфине тогда заявили, что привлекаемые средства будут направляться на финансирование дефицита бюджета, а также на выплату краткосрочных евробондов, размещенных ранее.

Между тем экономический эксперт Виктор Скаршевский заявлял, что Киев с опозданием разместил евробонды на $2 млрд, поскольку из-за высоких процентных ставок Украина в итоге переплатит до $400 млн.