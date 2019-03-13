Два самолета Boeing 737 MAX 8 чешской авиакомпании не пустили в воздушное пространство ЕС

ПРАГА, 13 марта. /ТАСС/. Самолеты Boeing 737 MAX 8, принадлежащие чешской бюджетной авиакомпании Smartwings, не пустили в воздушное пространство Евросоюза из-за вступившей в силу директивы Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). Как сообщила в среду сообщила журналистам представитель авиаперевозчика Владимира Дуфкова, это произошло в тот момент, когда лайнеры находились в воздухе.

"Два наших находившихся в полете самолета Boeing 737 MAX 8, на борту которых были сотни пассажиров, не пустили в воздушное пространство Евросоюза из-за введенного запрета, последовавшего после произошедшего в воскресенье крушения авиалайнера этого типа в Африке, - отметила она. - Самолеты находились в воздухе, когда запрет вступил в силу. Они совершили посадку в Тунисе и Анкаре. За пассажирами отправлены другие авиалайнеры".

Авиапарк Smartwings состоит из почти 50 пассажирских авиалайнеров, семь из которых - Boeing 737 MAX 8. "Эксплуатация этих самолетов временно прекращена", - указала Дуфкова.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник и среду заявил ряд стран. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, оба бортовых самописца найдены.