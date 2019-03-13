{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
Обновлено 

Турция ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX 8 в своем воздушном пространстве

Такое решение было принято в целях безопасности, уточнили в министерстве транспорта и инфраструктуры страны

АНКАРА, 13 марта. /ТАСС/. Турция закрыла воздушное пространство для эксплуатации самолетов Boeing 737 8 MAX и Boeing 737 9 MAX.

На эту тему
Вторая катастрофа за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении министерства транспорта и инфраструктуры.

"Турция в целях безопасности закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 8 MAX и Boeing 737 9 MAX", - отмечается в коммюнике.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник и среду заявили некоторые страны. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

В новость были внесены изменения (13:49 мск) — уточняется источник, приводятся подробности по тексту

Теги
ТурцияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
Авиабилеты в России с начала года в среднем подорожали не более чем на 5%
Как сообщили в ФАС, основным каналом продаж услуг авиакомпаний остаются их собственные сайты и офисы, а доля продаж авиабилетов через агрегаторы не превышает 30%
Читать полностью