Турция ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX 8 в своем воздушном пространстве

АНКАРА, 13 марта. /ТАСС/. Турция закрыла воздушное пространство для эксплуатации самолетов Boeing 737 8 MAX и Boeing 737 9 MAX.

Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

Вторая катастрофа за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

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Об этом говорится в распространенном в среду заявлении министерства транспорта и инфраструктуры.

"Турция в целях безопасности закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 8 MAX и Boeing 737 9 MAX", - отмечается в коммюнике.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник и среду заявили некоторые страны. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

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