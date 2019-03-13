Минфин обсуждает включение в систему гарантирования НПФ с пенсионными резервами

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минфин обсуждает включение в систему гарантирования НПФ, работающих с пенсионными резервами, - это средства, сформированные в рамках добровольных отчислений граждан и юридических лиц в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Сейчас у нас история, которой мы занимаемся внимательно, - это введение гарантирования пенсионных резервов и акционирование НПФ в части пенсионных резервов", - сказал он. Сейчас в систему гарантирования прав застрахованных лиц включены фонды, работающие с пенсионными накоплениями, - средства, сформированные в рамках обязательного пенсионного страхования. К концу 2018 года НПФ, работающие с пенсионными резервами, завершили процесс акционирования. Процесс реорганизации НПФ, работающих с пенсионными накоплениями, завершился 1 января 2016 года.

НПФ, работающие с пенсионными резервами, смогут также участвовать в новой планируемой системе пенсионных накоплений - индивидуальном пенсионном капитале, добавил Моисеев.

"Фонды, которые не работают по ОПС, смогут участвовать в ИПК. Там не будет по умолчанию включение, как для гарантирования накоплений, но фонды смогут в этом участвовать", - сказал он.