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Пенсионный закон

Минфин обсуждает включение в систему гарантирования НПФ с пенсионными резервами

Фонды, работающие с пенсионными резервами, смогут также участвовать в новой планируемой системе пенсионных накоплений - ИПК

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минфин обсуждает включение в систему гарантирования НПФ, работающих с пенсионными резервами, - это средства, сформированные в рамках добровольных отчислений граждан и юридических лиц в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Сейчас у нас история, которой мы занимаемся внимательно, - это введение гарантирования пенсионных резервов и акционирование НПФ в части пенсионных резервов", - сказал он. Сейчас в систему гарантирования прав застрахованных лиц включены фонды, работающие с пенсионными накоплениями, - средства, сформированные в рамках обязательного пенсионного страхования. К концу 2018 года НПФ, работающие с пенсионными резервами, завершили процесс акционирования. Процесс реорганизации НПФ, работающих с пенсионными накоплениями, завершился 1 января 2016 года.

НПФ, работающие с пенсионными резервами, смогут также участвовать в новой планируемой системе пенсионных накоплений - индивидуальном пенсионном капитале, добавил Моисеев.

"Фонды, которые не работают по ОПС, смогут участвовать в ИПК. Там не будет по умолчанию включение, как для гарантирования накоплений, но фонды смогут в этом участвовать", - сказал он.

Теги
Пенсионный законРоссияМоисеев, Алексей Владимирович
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