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Власти Башкирии к 2020 году планируют привлекать вдвое больше инвестиций в регион

Врио главы республики Радий Хабиров ранее отметил, что для этого создано пять территорий опережающего развития

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии планируют к 2020 году увеличить объем привлекаемых в регион инвестиций в два раза, сообщил в среду врио главы региона Радий Хабиров на Днях Республики Башкортостан в Совете Федерации.

"В прошлом году в республику вложено 270 млрд рублей. Мы считаем, что этого недостаточно, и ставим задачу себе удвоить эту цифру", - сказал он, выступая перед сенаторами.

Как пояснил Хабиров журналистам, в 2019 году не стоит ожидать таких результатов. "Но полагаю, что к концу 2020 года мы сможем уже апеллировать этими цифрами про двукратное увеличение", - уточнил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее врио главы региона сообщил, что для привлечения инвестиций в республику создано пять территорий опережающего развития, около 20 индустриальных технопарков и подана заявка на создание в Ишимбае особой экономической зоны.

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