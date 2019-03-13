Борисов: ситуация в Венесуэле не повлияла на ее военно-техническое сотрудничество с РФ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ситуация в Венесуэле не повлияла на военно-техническое сотрудничество Каракаса с Москвой. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Отвечая на вопрос о том, как идет военно-техническое сотрудничество двух стран, Борисов подчеркнул: "В соответствии с планами".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.