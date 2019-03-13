Борисов: планы провести заседание межправкомиссии России и Венесуэлы в апреле сохраняются

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Заседание российско-венесуэльской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству отменять не планируется, оно состоится в первой декаде апреля в Москве. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Никто ее пока не отменял. В апреле (планируется провести - прим. ТАСС). Мы в зависимости от их возможностей (проведем заседание - прим. ТАСС). Пока, если мне память не изменяет, в период с 4 по 7 апреля в Москве", - сказал Борисов, который является председателем российской части межправкомиссии.

Согласно данным портала внешнеэкономической информации МЭР РФ, очередное, 14-е заседание комиссии планируется провести 4-5 апреля в Москве. Предыдущее заседание состоялось 24 ноября 2017 года в Сочи.