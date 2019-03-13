МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. "Еврофинанс Моснарбанк" из-за санкций США не проводит платежи в долларах с 11 марта, сообщается на сайте банка.

"В соответствии с включением "Еврофинанс Моснарбанка" в список OFAC [Управление по контролю за иностранными активами минфина США], начиная с 11 марта 2019 года банк не проводит платежи в долларах США", - говорится сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня Visa и Mastercard приостановили членство попавшего под американские санкции "Еврофинанс Моснарбанка" в платежных системах, что повлекло за собой блокировку карт Visa и Mastercard за границей и в России, включая ограничение в приеме карт в устройствах банка.

11 марта США включили российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список США из-за ситуации в Венесуэле. Банк обвиняют в поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и содействии экономическому краху и гуманитарному кризису, "от которых страдает народ Венесуэлы".

12 марта стало известно, что ВТБ передаст свою долю в "Еврофинанс Моснарбанке" Росимуществу. При этом глава ВТБ Андрей Костин еще до введения американских санкций заявлял о планах ВТБ выйти из капитала банка.

"Еврофинанс Моснарбанк" занимает 96-е место по размеру активов среди российских банков.