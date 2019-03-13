Air China заменит самолет Boeing 737 MAX при полетах из Пекина в Астану

АСТАНА, 13 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Air China заменит самолет Boeing 737 MAX на другое воздушное судно при полетах из Пекина в Астану. Об этом в среду сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"C 14 марта 2019 года авиакомпания Air China заменяет воздушные суда Б-737 МАХ на А320 по авиамаршруту Пекин - Астана - Пекин", - говорится в сообщении.

Ранее Комитет гражданской авиации Казахстана заявил, что с 13 марта в республике временно приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX авиакомпании Scat.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник и среду заявил ряд стран. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, оба бортовых самописца найдены.