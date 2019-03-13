В Магадане запустили производство колбасы из тюленей

ТАСС, 13 марта. Колымская частная компания в Магадане начала производство колбасы из тюленей. Об этом сообщается на сайте правительства Магаданской области.

"Впервые в Магадане запустили производство колбасы из морских млекопитающих - тюленей. Такой продукции не делали даже во времена Советского Союза. Мясо выловленных животных шло в виде корма на фермы по разведению песца и норки. Но по заявлениям диетологов, мясо тюленей обладает не только хорошим вкусом, но и пользой - оно низкокалорийное и содержит большое количество полезных веществ, укрепляющих организм", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, разрешение на промысел морского зверя компания получила еще в 2017 году. К настоящему моменту добыто 137 тюленей, готовая продукция прошла все необходимые исследования, получены разрешающие торговлю документы.

В дальнейшем планируется использование не только тюленьего мяса, но в целях безотходного производства изготовление жира, паштетов, тушенки, заготовки шкур для реализации на меховое производство, субпродуктов для фармакологии. "Проблем с сырьем для производства колбасы и других мясных продуктов из тюленей не будет", - сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на специалистов рыбного хозяйства Магаданской области. Для развития производства частной компании необходимо около 100 млн рублей. Региональное правительство заинтересовано в диверсификации экономики рыбного хозяйства Магаданской области и готово выступить гарантом на получение кредитов для продвижения колымского "ноу-хау".