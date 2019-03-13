"СтавропольАвто" ведет переговоры с новым заказчиком после окончания контракта с Hover

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Завод "СтавропольАвто" в городе Михайловске ведет переговоры о работе с новым заказчиком из числа мировых автомобильных компаний в связи с завершением контракта по сборке автомобилей Hover, сообщил ТАСС в среду министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко.

"Завод находится в стадии обсуждения условий соглашения с несколькими мировыми автомобильными компаниями для заключения новых соглашений и возобновления контрактного производства автомобилей... Перепрофилирование предприятия не планируется", - сказал он.

Хоценко добавил, что подробности договоров на сегодняшний день являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению.

Министр сообщил, что завод работает в сегменте контрактного производства и изготавливает модельный ряд по заказам иных производителей. Сборка автомобилей Hover H3 и H5 завершена около четырех месяцев назад в связи с полным выполнением обязательств перед заказчиком. "Всего в рамках контракта было собрано около 2,5 тыс. автомобилей марки Great Wall Hover", - сказал Хоценко.

По его словам, в настоящий момент на заводе ведутся профилактические работы, на производстве продолжают работать 185 человек. "Задолженностей по зарплате перед работниками нет. При запуске производства количество рабочих мест превысит 1 тыс.", - уточнил он.

Завод "СтавропольАвто" в городе Михайловске начал тестовый выпуск автомобилей Great Wall Hover в 2017 году, в 2018 году состоялся коммерческий запуск предприятия. Как ранее сообщало краевое министерство энергетики, промышленности и связи, завод "СтавропольАвто" оснащен оборудованием, позволяющим в короткие сроки переориентироваться на выпуск новый моделей автомобилей, мощность конвейера - 100 тыс. автомобилей в год. Сообщалось, что на заводе работают порядка 800 человек.