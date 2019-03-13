Козак обсудит с нефтяниками стабилизацию топливного рынка не раньше 20-х чисел марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совещание представителей правительства и нефтяных компаний по обсуждению механизмов регулирования рынка топлива РФ после 31 марта, когда истекает соглашение о стабилизации цен, планируется провести не ранее конца следующей недели. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"К концу следующей недели, не раньше. Потому что нам нужно внутри в правительстве еще пообсуждать некоторые вопросы, которые являются дискуссионными", - сказал Козак, отвечая на вопрос о планируемой дате встречи с нефтяниками.

В мае 2018 года цены на розничном рынке выросли примерно на 10%. Правительство тогда приняло оперативные меры по стабилизации ситуации: снизили акцизы на бензин и на дизельное топливо с 1 июля 2018 года.

Нефтяники обязались заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря на уровне июня 2018 года, а с января по 31 марта 2019 года - удерживать их рост на уровне прогнозируемой в стране инфляции.

В 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрены демпфирующие механизмы. Например, государство компенсирует компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной ценой, также предусмотрен обратный акциз на нефть, поступающую на нефтеперерабатывающие заводы. Так, если на выпуск бензина класса "Евро-5" приходится более 10% первичной переработки, то заводу компенсируют 3 тыс. рублей на тонну перерабатываемого сырья, но при условии поставки топлива на внутренний рынок. Обратный акциз получат НПЗ, которые уже модернизировали производство или намерены сделать это в течение трех лет.

Тем не менее за первые два месяца 2019 года, по расчетам экспертов, сложилась ситуация, когда по демпфирующему механизму нефтяники в определенные периоды вместо компенсации наоборот были вынуждены платить государству. Это произошло из-за низкой разницы между ценой продажи нефти и нефтепродуктов в Европе, что является одной из составляющих формулы демпфера.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов оценил потери российских нефтяных компаний с начала этого года от продажи топлива на внутреннем рынке в условиях более выгодной экспортной альтернативы в 50 млрд рублей, в том числе 15 млрд рублей - это потери из-за демпфирующего механизма.

Демпфирующий механизм ранее критиковал и глава "Газпром нефти" Александр Дюков, который считает, что такая мера стимулирует компании производить меньше товарного бензина.

Против корректировки механизма выступает Минфин, который считает, что "пересматривать механизм демпфера с корректировкой в пользу нефтяных компаний и в ущерб для государственного бюджета нецелесообразно".