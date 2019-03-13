"Россети" вложат 2 млрд рублей в испытательный центр цифровых сетей в Санкт-Петербурге

МОСКВА. 13 марта. /ТАСС/. Компания "Россети" планирует потратить около 2 млрд рублей на создание интеллектуальной лаборатории цифровых сетей на базе "Федерального испытательного центра" (ФИЦ, входит в группу "Россети") в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС официальный представитель "Россетей".

"Необходимым элементом цифровой трансформации электросетевого комплекса является создание испытательной инфраструктуры - интеллектуальной лаборатории цифровых сетей. Проект реализуется на базе ФИЦ", - пояснили в компании.

В настоящее время компания выполняет предпроектные работы. Срок завершения реализации проекта намечен на конец 2020 года. Компания создаст центр в рамках концепции цифровой трансформации 2030.

"Реализация проекта позволит, основываясь на передовом мировом опыте, создать испытательные лаборатории и полигоны для тестирования новых технологий, оборудования, программного обеспечения, необходимых для цифровой трансформации электросетевого комплекса группы "Россети", - уточнил представитель компании.

Проект по цифровой трансформации 2030 позволит снизить операционные и инвестиционные расходы сетевых компаний, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных сервисов для клиентов.

"Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.