Молдавия запретила полеты самолетов типа Boeing 737 MAX над своей территорией

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Авиационные власти Молдавии после катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии запретили с 13 марта полеты лайнеров этого типа над территорией страны, в том числе и выполняемые зарубежными операторами. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Органа гражданской авиации республики.

"С 13 марта 2019 года, с 10:00 (11:00 по мск) запрещается эксплуатация самолетов типа Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX всех серий авиаоператорами из республики и иностранными авиаперевозчиками, которые осуществляют полеты над территорией Молдавии. Распоряжение является мерой предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров в связи с авиакатастрофой Boeing 737-8 MAX компании Etiopian Airlines и авиакатастрофой с участием самолета авиакомпании Lion Air 610, которая случилась 29 октября прошлого года", - отмечается в документе.

После авиакатастрофы в Эфиопии лайнера Boeing 737 MAX 8 погибли 157 человек, в том числе три россиянина и 21 сотрудник ООН.