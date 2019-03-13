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Совфед одобрил закон, ужесточающий требования к работникам на объектах атомной энергии

В соответствии с документом, при поступлении на работу претендующие на должности специалистов лица будут обязаны проходить предварительные, а лица, допущенные к работе - периодические медосмотры

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, ужесточающий требования для допуска к работе с использованием атомной энергии, передает корреспондент ТАСС.

"К работе на ядерной установке, на радиационном источнике, в пункте хранения, с ядерными материалами и радиоактивными веществами не будут допускаться лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления, и лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законом предусматривается, что при поступлении на работу лица, претендующие на должности специалистов, будут обязаны проходить предварительные, а лица, допущенные к работе, - периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. Они будут включать в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств и психотропных веществ.

Также устанавливается, что проверка лиц, допускаемых к работам в области использования атомной энергии, будет проводиться органами ФСБ России.

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