Оператор "Северного потока - 2": резолюция ЕП не меняет правовые нормы для проекта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Резолюция Европарламента по отношениям с Россией, содержащая призыв свернуть строительство трубопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2), не меняет правовые рамки, регулирующие реализацию проекта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании - операторе строительства трубопровода Nord Stream 2 AG.

"Независимо от политических деклараций, реализация "Северного потока - 2" регулируется обязательной правовой базой, которая также была сформирована Европарламентом. Правовая база составлена на основании положений законодательства Евросоюза, международных конвенций и национального законодательства стран, по территории которых запланирован маршрут. Реализация проекта "Северный поток - 2" идет в соответствии с полученными разрешениями и полностью соответствует правовой базе. Политическая резолюция Европарламента об отношениях между Евросоюзом и Россией не меняет правовые рамки, регулирующие реализацию "Северного потока - 2", - сказали в Nord Stream 2 AG.

Европарламент 12 марта одобрил резолюцию по докладу под названием "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией", где говорится о необходимости свернуть осуществление проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", а Россия более не признается стратегическим партнером Евросоюза.

В пресс-службе компании заявили, что прогноз роста спроса на газ в Европе является убедительным аргументом в пользу реализации проекта строительства "Северного потока - 2". Ввод газопровода обеспечит дополнительный маршрут поставок газа в страны Европы.

Ранее европейский дипломатический источник ТАСС сообщил, что резолюция Европарламента по отношениям с Россией не повлияет на практическую реализацию проекта "Северный поток - 2". Он также напомнил, что в настоящий момент завершается процесс внесения поправок в Газовую директиву ЕС, которая и станет законодательной базой для регулирования этого проекта.

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