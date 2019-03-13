В Таиланде на семь дней приостанавливают использование самолетов Boeing 737 MAX 9

БАНГКОК, 13 марта. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Таиланда приостанавливает с четверга использование самолетов Boeing 737 MAX 9 из соображений безопасности. Как отмечается в опубликованном в среду заявлении регулятора, запрет будет действовать семь дней.

"Управление считает целесообразным приостановить с 14 по 20 марта эксплуатацию [трех] самолетов Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Thai Lion Air, - говорится в заявлении. - До сих пор нет четких данных о причинах аварий (в Яванском море и Эфиопии - прим. ТАСС)". "Регулятор продолжит координировать действия с производителем самолетов, чтобы предоставить информацию о безопасности [их дальнейшего использования]", - подчеркнули в управлении.

Thai Lion Air - единственная таиландская авиакомпания, которая использует модели Boeing 737 MAX. Таиландский регулятор ранее подтвердил, что Boeing 737 Max 8 не эксплуатируется ни одним из местных авиаперевозчиков. В управлении указали, что три самолета Boeing 737 MAX 9, которые стоят на балансе Thai Lion Air, проверялись на пригодность к полетам по мере необходимости.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник и среду заявил ряд стран. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, оба бортовых самописца найдены.

29 октября прошлого года Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта самолет рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным первого бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.