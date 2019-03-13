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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

В Таиланде на семь дней приостанавливают использование самолетов Boeing 737 MAX 9

Модели Boeing 737 MAX использует авиакомпания Thai Lion Air

БАНГКОК, 13 марта. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Таиланда приостанавливает с четверга использование самолетов Boeing 737 MAX 9 из соображений безопасности. Как отмечается в опубликованном в среду заявлении регулятора, запрет будет действовать семь дней.

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"Управление считает целесообразным приостановить с 14 по 20 марта эксплуатацию [трех] самолетов Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Thai Lion Air, - говорится в заявлении. - До сих пор нет четких данных о причинах аварий (в Яванском море и Эфиопии - прим. ТАСС)". "Регулятор продолжит координировать действия с производителем самолетов, чтобы предоставить информацию о безопасности [их дальнейшего использования]", - подчеркнули в управлении.

Thai Lion Air - единственная таиландская авиакомпания, которая использует модели Boeing 737 MAX. Таиландский регулятор ранее подтвердил, что Boeing 737 Max 8 не эксплуатируется ни одним из местных авиаперевозчиков. В управлении указали, что три самолета Boeing 737 MAX 9, которые стоят на балансе Thai Lion Air, проверялись на пригодность к полетам по мере необходимости.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник и среду заявил ряд стран. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, оба бортовых самописца найдены.

29 октября прошлого года Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air  выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта самолет рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным первого бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.

Теги
ЭфиопияТаиландЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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