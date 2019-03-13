Spotify направил в Еврокомиссию жалобу на Apple

СТОКГОЛЬМ, 13 марта. /ТАСС/. Шведский интернет-сервис потокового аудио Spotify направил еврокомиссару по конкуренции Маргрет Вестагер жалобу на неконкурентные методы ведения борьбы на рынке компанией Apple. Об этом пишет в среду в своем блоге основатель Spotify Даниэль Эк.

"В последние годы Apple ввела в App Store правила, которые преднамеренно ограничивают выбор и подавляют инновации за счет ощущений пользователя - по сути, выступая в роли игрока и судьи, намеренно ставя в невыгодное положение других разработчиков приложений. После безуспешных попыток решить проблемы напрямую с Apple мы сейчас просим ЕС принять меры для обеспечения честной конкуренции", - отмечает Эк.

Spotify ранее неоднократно жаловался на то, как Apple относится к шведскому конкуренту в App Store. Например, три года назад Apple отменила релиз крупного обновления Spotify в пользу собственного музыкального сервиса. Apple также блокировал Spotify в системах Siri, Homepod и Apple Watch.

Как пишет газета Svenska Dagbladet, в иске Spotify критикует плату, взимаемую Apple с внешних разработчиков приложений, чтобы разрешить покупки внутри приложения. Это вынудило Spotify повысить цену для своих пользователей. Кроме того, правила Apple налагают ограничения на некоторые внешние сервисы, в то время как эта проблема не встречается в системе Android.

При этом Spotify не указывает, какой финансовый ущерб нанесла Apple шведской компании.