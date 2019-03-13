Власти Башкирии ведут предварительные переговоры с "Башнефтью" о вхождении в будущую ОЭЗ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии ведут предварительные переговоры с крупными компаниями о вхождении в число резидентов будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) в Ишимбайском районе. В частности, резидентом может стать компания "Башнефть", сообщил журналистам врио главы региона Радий Хабиров на Днях Республики Башкортостан в Совете Федерации.

Власти Башкирии в начале марта подали заявку на создание первой в регионе ОЭЗ. По данным Минэкономразвития региона, Ишимбайский район имеет мощный промышленный комплекс, ресурсный и кадровый потенциал, несколько десятков готовых инвестиционных площадок. Резервы электросетевой мощности составляют до 90 МВт, газа - до 2 млрд кубометров, этого достаточно, чтобы обеспечить энергоносителями несколько крупных предприятий без дополнительных вложений.

"Мы ведем только предварительные переговоры с довольно крупными нашими игроками - с Башкирской содовой компанией (БСК), "Башнефтью". Мне сейчас сложно назвать количественные показатели, но, если мы правильно организуем эту работу, и крупные компании нам поверят, появится ОЭЗ, я думаю, что мы [будем] обречены на успех", - сказал он.

Во время выступления перед сенаторами Хабиров отметил, что регион сейчас активно работает над созданием ОЭЗ. Председатель Госсобрания - Курултая Башкирии Константин Толкачев попросил Совет Федерации поддержать этот проект.

ОЭЗ - это территория с особым юридическим статусом, на которой действуют льготные экономические условия для российских или иностранных предпринимателей. Такие зоны создаются на 49 лет. Статус ОЭЗ дает ее резидентам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. Издержки инвесторов при реализации проектов в среднем на 30% ниже общероссийских показателей.