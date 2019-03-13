Путин обсудит с РСПП инвестиции, ситуацию в строительстве, экологию и цифровую экономику

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вопросы инвестиций, строительства, цифровой экономики и экологической ответственности бизнеса будут обсуждаться в четверг на пленарном заседании съезда РСПП с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"14 марта Владимир Путин выступит на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также встретится с членами бюро РСПП, - говорится в сообщении пресс-службы. - На мероприятии будут обсуждаться вопросы стимулирования инвестиционной деятельности, ситуация в строительной отрасли, экологическая ответственность бизнеса - в первую очередь, в рамках внедрения наилучших доступных технологий - и нормативная база для развития цифровой экономики".

Съезд РСПП проходит в рамках традиционной Недели российского бизнеса (11-15 марта), на которой формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия бизнеса и государства, отметили в пресс-службе президента РФ.

Ранее в среду пресс-секретарь главы государств Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на пленарном заседании съезда и послушает выступления некоторых участников форума. В свою очередь, встреча президента с членами бюро РСПП традиционно пройдет в закрытом режиме.