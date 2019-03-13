МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" построен на 34%, на сегодняшний день уложено около 830 км труб по дну Балтийского моря, говорится в сообщении "Газпрома".

Такие данные были озвучены в ходе рабочей встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и председателя наблюдательного совета Uniper (один из партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2") Бернхарда Ройтерсберга, на которой стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества и поставки российского газа по "Северному потоку - 2".