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"Северный поток - 2" построен на 34%

По дну Балтийского моря уложено около 830 км труб

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" построен на 34%, на сегодняшний день уложено около 830 км труб по дну Балтийского моря, говорится в сообщении "Газпрома".

Такие данные были озвучены в ходе рабочей встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и председателя наблюдательного совета Uniper (один из партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2") Бернхарда Ройтерсберга, на которой стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества и поставки российского газа по "Северному потоку - 2".

Теги
РоссияМиллер, Алексей Борисович
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