РЖД в 2019 году вложит 1,17 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 13 марта. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) инвестирует 1,17 млрд рублей в развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры Чеченской Республики в 2019 году, что в 1,6 раза больше, чем в предыдущем году. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

"Объем инвестиций, которые планируется направить на развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры Грозненского региона Северо-Кавказской магистрали в 2019 году, должен составить 1,17 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в предыдущем году. Эти средства планируется направить на строительство транспортно-пересадочного узла в Грозном, реконструкцию пути на станции Гудермес и участке Каргинская - Кизляр. Кроме того, будут выполнены работы по обновлению устройств электроснабжения, систем регулирования и обеспечения безопасности движения поездов на участке Грозный - Гудермес", - сообщили в пресс-службе.

В рамках инвестиционной программы также предусмотрены работы по реконструкции вокзального комплекса в Грозном. "По сути, это будет новый вокзал, совмещенный с городским и пригородным автотранспортом. Общая площадь комплекса составит 3 тыс. кв. м. Проектом также предусмотрено строительство высокой пассажирской платформы длиной 600 м", - отметили в филиале.

В 2018 году РЖД вложили в развитие железнодорожной инфраструктуры на территории республики 730 млн рублей. За год была проведена модернизация системы электроснабжения на восьми железнодорожных переездах, восстановлены линии электроснабжения на участках Шелковская - Каргинская и Каргинская - Кизляр общей протяженностью 54 км, а также проведена реконструкция пути на станции Гудермес и участка Стодеревская - Ищерская.