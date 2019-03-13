Инфляция в России седьмую неделю подряд держится на уровне 0,1%

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Недельная инфляция в России в период с 5 по 11 марта 2019 г. составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне седьмую неделю подряд. С начала года инфляция набрала 1,6%, свидетельствуют данные Росстата.

В годовом выражении инфляция на 11 марта сохранилась на уровне около 5,2%.

По данным статистики, за прошедшую неделю наблюдался рост цен на пшено - на 1,6%, баранину - на 1,2%, гречневую крупу - на 0,8%, стерилизованное молоко, сметану, чай и соль - на 0,3%, свинину, мороженую рыбу, творог, сыры, пшеничную муку, ржаной хлеб, вермишель, шоколадные конфеты и карамель - на 0,2%. В то же время цены на куриные яйца снизились на 0,9%, мясо кур - на 0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%. Наибольший рост цен в этом продуктовом сегменте отмечен на белокочанную капусту - 6,9%, репчатый лук - 6,1%, морковь - 2,1%. Вместе с тем за прошедшую неделю помидоры подешевели на 0,7%.

Цены на бензин практически не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0,1%.