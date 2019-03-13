СМИ: Гонконг лидирует в мире по количеству магнатов в сфере недвижимости

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 марта. Гонконг занял первое место среди городов мира с самой высокой концентрацией магнатов в сфере недвижимости. В мегаполисе насчитывается 25 сверхбогатых девелоперов, чье личное состояние превышает $1 млрд. Об этом свидетельствует исследование делового журнала Hurun (китайский аналог Forbse), опубликованное в среду.

Для сравнения, на всей территории США проживают 26 миллиардеров, сделавших состояние на рынке недвижимости. А в Китае число таких магнатов в общей сложности уже достигло 139 человек. Их совокупное состояние оценивается в $550 млрд.

Наряду с Гонконгом по количеству богатейших девелоперов лидирует Шэньчжэнь (17), Пекин (15) и Гуанчжоу (14). Далее в списке идут Лондон (14), Шанхай (12), Сингапур (10), Нью-Йорк (9), китайский мегаполис Чунцин (7), административный центр Тайваня - Тайбэй (6) и китайский Фошань (6).

Самым богатым магнатом в сфере недвижимости в мире признан Сюй Цзяинь - глава базирующегося в Шэньчжэне конгломерата Evergrande. Его состояние оценивается в $37 млрд.

В России авторы доклада насчитали пять миллиардеров-девелоперов - столько же, сколько в Канаде и Австралии.