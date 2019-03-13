Источник: запуск ТЭС в Крыму запланирован на 18 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Официальная церемония запуска Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму запланирована на 18 марта - в пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией, сообщили ТАСС два источника, знакомых с подготовкой мероприятия.

"Мероприятие (запуск ТЭС - прим. ТАСС) планируется, однако точного подтверждения пока нет", - сказал собеседник агентства.

Другой источник в свою очередь сообщил ТАСС, что есть "высокая вероятность", что мероприятие состоится 18 марта. В Ростехе не прокомментировали эту информацию.

Первые очереди ТЭС в Симферополе и Севастополе - энергоблоки и вся соответствующая инфраструктура - были введены в эксплуатацию 25 января 2019 г.

На Таврической ТЭС в Симферополе завершены комплексные и аттестационные испытания, энергоблок готов к вводу в работу. Ранее комплексное опробование прошел второй энергоблок ТЭС в Севастополе, подтвердив стабильные параметры работы. Совокупная мощность обоих блоков ТЭС в Симферополе после ввода второй очереди составит 480 МВт, в Севастополе - 500 МВт.

Теплоэлектростанции в Крыму строит входящий в Ростех "Технопромэкспорт". Энергоблоки первой очереди обеих ТЭС с 1 октября 2018 г. допущены на оптовый рынок и работают в сети, увеличивая мощность крымской энергосистемы до 500 МВт. С 1 февраля 2019 г. первые блоки станций вышли на рынок мощности. В декабре 2018 года компания попросила отложить сроки ввода вторых очередей до марта 2019 года из-за задержек с получением разрешительных документов и со строительством инфраструктуры, за которую отвечает регион.