Reuters: сайты турагентств ввели фильтры по типам самолетов после крушения в Эфиопии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Туристические сайты вводят фильтры, позволяющие пользователям исключать при поиске рейсов определенные типы воздушных судов. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя онлайн-сервиса бронирования Booking.com .

По его данным, функцию на этой неделе запускает принадлежащий сервису сайт Kayak.com. Возможное введение фильтров также обсуждает европейское турагентство Carlson Wagonlit Travel, отмечает Reuters.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Погибли 157 человек. 29 октября прошлого года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек.