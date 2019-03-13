Reuters: сайты турагентств ввели фильтры по типам самолетов после крушения в Эфиопии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Туристические сайты вводят фильтры, позволяющие пользователям исключать при поиске рейсов определенные типы воздушных судов. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя онлайн-сервиса бронирования Booking.com.
По его данным, функцию на этой неделе запускает принадлежащий сервису сайт Kayak.com. Возможное введение фильтров также обсуждает европейское турагентство Carlson Wagonlit Travel, отмечает Reuters.
10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Погибли 157 человек. 29 октября прошлого года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек.