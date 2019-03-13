{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Reuters: сайты турагентств ввели фильтры по типам самолетов после крушения в Эфиопии

Такая функция уже появилась на сайте Kayak.com

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Туристические сайты вводят фильтры, позволяющие пользователям исключать при поиске рейсов определенные типы воздушных судов. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя онлайн-сервиса бронирования Booking.com.

На эту тему
Трагедия 35 государств. Факты о крушении самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии

По его данным, функцию на этой неделе запускает принадлежащий сервису сайт Kayak.com. Возможное введение фильтров также обсуждает европейское турагентство Carlson Wagonlit Travel, отмечает Reuters.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Погибли 157 человек. 29 октября прошлого года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек.

Теги
Крушение Boeing 737 в Эфиопии
Brexit
Глава минфина Британии предупредил, что Brexit без сделки приведет к замедлению роста ВВП
Филип Хаммонд заявил, что выход из ЕС без сделки будет означать значительную неразбериху в краткосрочной и среднесрочной перспективе
Читать полностью