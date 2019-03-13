{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Бахрейн запретил полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве

Министр транспорта и телекоммуникаций Камаль бен Ахмед Мухаммед также заявил, что страна не обладает самолетами такого типа

ТАСС, 13 марта. Бахрейн ввел запрет на полеты в воздушном пространстве страны самолетов Boeing 737 MAX в качестве меры предосторожности.

На эту тему
Вторая катастрофа за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

Об этом сообщила в среду газета Al-Ayyam со ссылкой на министра транспорта и телекоммуникаций Камаля бен Ахмеда Мухаммеда.

По его словам, лайнерам Boeing 737 MAX запрещаются посадки в международном аэропорту Бахрейна и полеты в бахрейнском воздушном пространстве.

Как отмечает издание, министр также заявил, что королевство не обладает самолетами такого типа. Он пояснил, что ранее у одной из бахрейнских компаний был такой лайнер, но потом она отказалась от его эксплуатации.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник и среду заявил ряд стран. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Теги
БахрейнЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
Колебания курса рубля
Курс евро обновил минимум с августа
Он опустился до 73,88 рубля
Читать полностью