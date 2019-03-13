Бахрейн запретил полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве

Об этом сообщила в среду газета Al-Ayyam со ссылкой на министра транспорта и телекоммуникаций Камаля бен Ахмеда Мухаммеда.

По его словам, лайнерам Boeing 737 MAX запрещаются посадки в международном аэропорту Бахрейна и полеты в бахрейнском воздушном пространстве.

Как отмечает издание, министр также заявил, что королевство не обладает самолетами такого типа. Он пояснил, что ранее у одной из бахрейнских компаний был такой лайнер, но потом она отказалась от его эксплуатации.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник и среду заявил ряд стран. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.