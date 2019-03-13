Минфин Великобритании ухудшил прогноз роста ВВП в 2019 году

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Прогноз роста экономики Великобритании в 2019 году понижен до 1,2% с 1,6%, заявил министр финансов королевства Филип Хаммонд, выступая в Палате общин (нижней палате парламента) с бюджетным посланием.

В своем докладе глава британского минфина приводит данные Бюро по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) - независимого органа, прогнозы которого министерство использует при прогнозировании бюджета страны.

"Несмотря на замедление роста мировой экономики, OBR ожидает, что экономика Великобритании продолжит показывать рост каждый год за рассматриваемый период. Рост составит 1,2% в этом году, 1,4% в 2020 году", - сказал Хаммонд.

Ранее британский минфин ожидал роста ВВП на 1,6% в 2019 году. Прогноз на 2020 год остался на прежнем уровне - рост на 1,4%, прогнозы на 2021 и 2022 год повышены до 1,6% с 1,4% и 1,5% соответственно.