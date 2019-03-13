Глава минфина Британии предупредил, что Brexit без сделки приведет к замедлению роста ВВП

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд предупредил, что выход страны из ЕС без соглашения приведет к замедлению темпов роста национальной экономики в долгосрочной перспективе, призвав депутатов найти компромисс и согласовать сделку о Brexit. Об этом он заявил в среду, выступая в Палате общин (нижней палате парламента) с бюджетным посланием.

"Выход из ЕС без сделки будет означать значительную неразбериху в краткосрочной и среднесрочной перспективе, более медленно растущую и менее процветающую экономику в долгосрочной перспективе, если сравнивать с ситуацией, при которой мы выходим со сделкой. Более высокая безработица, более низкие зарплаты, более высокие цены в магазинах - не за это британцы голосовали в июне 2016 году", - сказал министр.

"Прогресс, которого мы добились, окажется под угрозой, если мы не сможем обеспечить гладкий и упорядоченный выход из ЕС и переходный период к отношениям нового партнерства, - добавил Хаммонд, после чего обратился к своим коллегам-депутатам. "По этой причине в предстоящие недели и месяцы мы должны отложить в сторону разногласия и достичь компромисса, с которым члены Палаты общин согласятся, исходя из национальных интересов", - сказал он.

Во вторник вечером британские законодатели вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. В среду, как ожидается, парламентарии смогут проголосовать по вопросу реализации Brexit без сделки. Если они выступят и против такого варианта, то 14 марта на голосование в Палате общин будет вынесен вопрос о необходимости переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок. Если Палата общин проголосует за перенос Brexit, кабмин обратится к ЕС с ответствующим запросом. Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране - члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки по Brexit британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.