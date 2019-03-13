МТС инвестирует $10 млн в киберспортивное направление до 2020 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. МТС заложила инвестиции в киберспортивное направление в размере $10 млн до начала 2020 года. Об этом журналистам сообщил президент компании Алексей Корня в рамках презентации медиаплатформы для киберспортсменов.

"$10 млн - это суммарный объем инвестиций в это направление", - сказал он, отметив, что большая часть средств уже вложена, в том числе в покупку команды Gambit Esports в январе 2018 года. По словам главы МТС, средства заложены в срок до конца 2019 - начала 2020 года.

Корня отметил, что компания нацелена на развитие этого направления, однако планов по покупке каких-либо активов в этой сфере на данный момент нет.

МТС запустила интерактивную медиаплатформу для киберспортсменов и геймеров Wasd.tv, которая позволит проводить и смотреть трансляции других игроков.

Платформа включает несколько соревновательных составляющих. Одна из них позволит отбирать игроков-любителей в профессиональные киберспортивные команды, в частности, в Gambit Esports, вторая предусматривает выплату денежных призов игрокам, проводящим стриминговые трансляции. Общий призовой фонд составляет 5 млн рублей, отмечают в компании.

По прогнозу президента МТС, в ближайшие несколько лет российский рынок киберспорта может расти на 20% ежегодно и в 2023 году превысит $100 млн.