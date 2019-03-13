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Источник: замглавы департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева покинет пост

Она занимала эту должность с 2004 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Заместитель директора финансовой политики Минфина Вера Балакирева покидает министерство, сообщил ТАСС источник на страховом рынке, получивший письмо от нее.

Вера Балакирева в Минфине курировала вопросы страхования, участвовала в разработке ряда законопроектов. До 2004 года она занимала должность начальника отдела методологии страхования и перестрахования департамента страхового надзора Минфина. С 2004 года - заместитель директора департамента финансовой политики Минфина.

Связаться с самой Балакиревой не удалось, Минфин на момент публикации не ответил на запрос.

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