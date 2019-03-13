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Минфин разместил ОФЗ на 56,72 млрд рублей с доходностью 8,47% годовых

Спрос на аукционе достиг 83,55 млрд рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (дата погашения 23 мая 2029 года) на сумму 56,72 млрд рублей, сообщается в среду на сайте министерства.

Спрос на аукционе достиг 83,55 млрд рублей, средневзвешенная доходность выпуска составила 8,47% годовых.

Также ведомство сообщило, что разместило на аукционе весь предложенный объем ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 с погашением 23 мая 2029 года. Объем размещения составил 10 млрд руб.

Спрос на аукционе достиг 41,59 млрд руб., средневзвешенная доходность выпуска составила 8,36% годовых.

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