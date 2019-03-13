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Санкции в отношении России
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Глава РСПП не ожидает ослабления антироссийских санкций в ближайшее время

Александр Шохин считает, что ускорить процесс сможет только "радикальная смена лидеров в Белом доме и Конгрессе США"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Санкции против РФ будут только усиливаться, ожидать их ослабления в ближайшее время не стоит, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, выступая на совместной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" и РСПП.

"Санкции [в отношении РФ] будут только усиливаться, ослабления санкций в ближайшее время, наверное, не будет. Маховик раскручивается такой, что даже смена лидеров, на мой взгляд, не сможет сразу его остановить, еще долго надо будет тормозить", - сказал глава РСПП.

Только радикальная смена лидеров в Белом доме и Конгрессе США сможет ускорить этот процесс, отметил Шохин.

По его словам, бизнес ждет, что лидеры России и США начнут договариваться. "Возможность начать с политических отношений, улучшить их, в том числе российско-американские - она есть. Но вероятности здесь не очень высокие", - добавил глава РСПП.

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