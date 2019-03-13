Росрыболовство видит необходимость в создании в России ассоциации форелеводов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) видит необходимость в создании в России форелеводной организации, которая будет заниматься вопросами статистики, кооперации и продвижения в отрасли. Возглавить эту работу может Республика Карелия, заявил в среду в рамках Международного форелевого форума в Петрозаводске заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов.

"Нужна сильная форелеводная организация, и Карелия явно должна иметь шансы ее возглавить, создать, потому что целый ряд вещей, которые нужны и государству, и вам [форелеводам], они могут быть получены через эту ассоциацию. Это и сбор статистики, и маркетинг, и продвижение, кооперация, переработка, заказ научно- исследовательских работ. И надо переходить, разрабатывать собственную экологическую сертификацию продукции аквакультуры", - сказал Соколов.

Карелия - один из лидеров по выращиванию форели в России. По предварительным данным правительства республики, объем выращенной на озерах Карелии форели в 2018 году увеличился до 27,2 тыс. тонн или на 10% к предыдущему году. В республике действуют 63 рыбоводных хозяйства.

Общаясь с журналистами, замглавы Росрыболовства отметил, что сейчас в России создан хороший рынок и условия для развития форелеводства, но отрасль нуждается в развитии. "Контрсанкции, которые были введены в 2014 году, позволили бизнесу и карельским форелеводам в том числе встать на ноги, они получили очевидные конкурентные преимущества у нас на рынке, но они могут быть потеряны. Сейчас нельзя успокаиваться на достигнутом, <…> нужно стараться найти новые подходы, полностью стать независимыми - это отечественный посадочный материал, полностью уход по икре от импортозависимости", - пояснил Соколов.

Как рассказала журналистам директор Национального агентства социальных коммуникаций Олесия Романова, по итогам форума в Карелии начнет работу координационный совет, который сформирован из пяти рабочих групп, созданных на мероприятии. Они касаются вопросов кормов для рыб, современных технологий в аквакультуре, селекции, качества продукции, переработки и сбыта.

Международный форелевый форум "Современные технологии. Безопасность и правовое регулирование" проходил в Петрозаводске 12-13 марта. В нем участвовали специалисты отрасли из девяти стран. Эксперты обсуждали вопросы развития сферы, привлечения в нее новых технологий и разработок российских и зарубежных ученых, подготовки кадров для рыбной промышленности. Также на форуме прошли обсуждения развития международного сотрудничества, внедрения современных технологий, решения вопросов обеспечения качества и безопасности продукции аквакультуры.