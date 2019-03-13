Два предприятия получили статус резидентов ТОСЭР "Невинномысск" в Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Два предприятия получили статус резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Невинномысск" в Ставропольском крае, решение утверждено в среду на заседании комиссии краевого правительства, передает корреспондент ТАСС. Компании намерены начать на территории Невинномысска производство кондитерского оборудования, садовой мебели и кондитерских изделий.

В частности, ООО "МОК" планирует вложить 5,5 млн рублей в создание на территории ТОСЭР производства оборудования для кондитерской отрасли и садовой мебели. Выпуск продукции компания намерена начать в сентябре 2019 года.

"Годовая мощность - [выпуск продукции на сумму] порядка 18 млрд рублей, планируется создание 23 рабочих мест, реализация готовой продукции будет происходить в соседних регионах России", - пояснила гендиректор компании Ульяна Балановская.

Еще один резидент, ООО "НКФ", намерен запустить производство кондитерских изделий. Объем инвестиций составит 30,6 млн рублей, производственная мощность предприятия к 2023 году - около 4,5 тыс. тонн печенья в год. "Планируется приобретение производственного здания и последовательное приобретение оборудования - линии для производства печенья затяжного и сахарного и две линии по производству вафельных трубочек. <…> Планируется создание 87 рабочих мест", - отметила бизнес-консультант компании Наталья Хмелева.

По словам губернатора края Владимира Владимирова, в 2018 году инвестиции в основной капитал в регионе превысили 150 млрд рублей. "Это очень хороший показатель, и мы надеемся, что будем его наращивать. <…> Для города это диверсификация экономики, формирование хорошего фундамента на годы вперед", - отметил он.

Как пояснили ТАСС в администрации города Невинномысска, в настоящее время на территории ТОСЭР работают пять резидентов, с двумя новыми число увеличивается до семи. Решение о создании территории опережающего социально-экономического развития "Невинномысск" сроком на 10 лет с возможностью продления еще на пять лет было принято правительством Российской Федерации 22 декабря 2017 года.