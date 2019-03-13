МТС закрыла сделку по продаже АФК "Система" своей доли в Ozon

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Компания МТС вышла из капитала интернет-ретейлера Ozon, говорится в материалах оператора. МТС принадлежало 18,7% акций ретейлера, которые были переданы АФК "Система" через "дочку" МТС - Dega Retail Holding Limited.

Таким образом, доля прямого владения АФК в Ozon составила 19,3%.

Венчурный фонд Sistema VC (структура АФК) владеет 16,3% акций интернет-ретейлера.

В конце февраля 2019 года стало известно, что АФК "Система" приобретает 18,7% акций Ozon у МТС за 7,9 млрд рублей.

Ранее основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков сообщал, что АФК "Система" и инвестиционная компания Baring Vostok намерены увеличить долю в Ozon.ru до 40% на каждого из инвесторов. Кроме того, партнеры намерены развивать интернет-ретейлера до IPO.