В Липецкой области начал курсировать мобильный офис предоставления госуслуг для бизнеса

ЛИПЕЦК, 13 марта. /ТАСС/. Мобильный офис предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса начал курсировать в Липецкой области. Об этом сообщил в среду ТАСС временный исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов.

"Государственные и муниципальные услуги стали доступнее для бизнеса благодаря мобильному офису", - сказал он. По словам Артамонова, автомобиль, оборудованный под предоставление услуг, приобрели на средства целевой федеральной субсидии на условиях софинансирования с региональным бюджетом.

В микроавтобусе два рабочих места, оборудованных ноутбуками и необходимой оргтехникой. С помощью мобильного офиса бизнесмены могут получить более 200 услуг. "В частности, регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и юридических лиц, оформление субсидий, консультирование по вопросам налогообложения, перевод на иностранный язык деловой переписки", - пояснили ТАСС в пресс-службе региональной администрации. Кроме того, с помощью мобильного офиса можно получить и дополнительные справочные услуги.

"Специалисты приедут в любую доступную для транспорта точку на территории Липецкой области, оформить вызов мобильного офиса можно на через сайт областного МФЦ или по телефону единой справочной службы центров "Мои Документы", - сказал собеседник агентства.

Сам врио главы региона побывал в среду в одном из липецких МФЦ, где отметил необходимость расширения количества услуг и сферы их предоставления. "В особой поддержке нуждаются здравоохранение и ЖКХ - самые проблемные на сегодняшний день направления", - подчеркнул Артамонов.