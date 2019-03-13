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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Reuters: Ирак запретил полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Ирака закрыло воздушное пространство страны для полетов Boeing 737 MAX. Об этом в среду сообщает агентство Reuters.

Как сказано в заявлении управления, данное решение принято по соображениям безопасности.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник и среду заявил ряд стран. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

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ИракКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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