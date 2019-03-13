Нидерланды введут разумный налог на выбросы углекислого газа для компаний

ГААГА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Нидерландов намерено ввести разумный налог для компаний на выбросы углекислого газа. Об этом объявил в среду премьер-министр страны Марк Рютте в своей первой реакции на доклад Бюро по анализу экономической политики, в котором утверждается, что страна может не достичь поставленных климатических целей к 2030 году.

По словам главы голландского правительства, власти хотят ввести налог для компаний, которые сильнее всего загрязняют атмосферу. "При этом он должен быть разумным", чтобы предотвратить переезд компаний в другую страну, констатировал Рютте.

Ранее в среду Бюро по анализу экономической политики совместно с Голландским агентством по оценке состояния окружающей среды обнародовало доклад, в котором содержится оценка более 600 климатических мер, предложенных ранее правительством. Согласно планам, Нидерланды должны сократить на 49% или 48,7 мегатонны выбросы углекислого газа к 2030 году по сравнению с 1990 годом. Как считают эксперты, предложенные меры позволят сократить выбросы на 31-52 мегатонны, а конечный вывод заключается в том, что власти "могут не достичь поставленных целей".

В документе также отмечается, что меры сильнее затронут лиц с низким и средним уровнем доходов, пенсионеров и людей, получающих пособия. Более того, частным лицам придется в целом платить больше, чем бизнес-сообществу. Рютте признал, что такой расклад является нежелательным, поэтому правительственный план будут скорректирован.

На данный момент Нидерланды являются одной из самых "грязных" стран в Европе с высоким уровнем выбросов углекислого газа на человека и крайне низким уровнем использования "зеленой" энергетики. Окончательное решение по климатическим мерам должно быть принято к концу апреля. Среди лежащих на столе предложений - увеличение налогов на газ для отопления и авиабилеты, субсидии на электромобили, более активное использование ветряной и солнечной энергии и поощрительные меры для компаний для сокращения выбросов.