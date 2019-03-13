Мощность "Московского эндокринного завода" вырастет вдвое после ввода новых цехов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мощность линий по производству лекарственных препаратов во флаконах одного из крупнейших в столице фармацевтических предприятий - "Московского эндокринного завода" - вырастет вдвое после запуска двух новых цехов во втором квартале 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Во втором квартале 2019 года на заводе планируется ввести в эксплуатацию два новых производственных цеха. После ввода в эксплуатацию новых производственных участков запланировано увеличение выпуска препаратов во флаконах до 40 млн штук в год (сейчас 20)", - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, благодаря введению двух новых цехов предприятие будет выпускать препараты во флаконах в сублимированной форме до 6,5 млн штук в год и в преднаполненных шприцах до 30 млн штук в год.

Кроме того, по данным пресс-службы, "Московский эндокринный завод" получил международный сертификат соответствия GMP Европейского Союза на линию по производству стерильных лекарственных препаратов в инъекционной форме. Документ подтверждает соответствие производственного процесса на предприятии нормативам GMP, которые устанавливают особые требования к чистоте производственных помещений, качеству сырья и методам контроля качества выпускаемой продукции.

"Наличие сертификата GMP предоставляет предприятию возможность выхода на международный рынок, увеличивает его инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность изготавливаемой продукции", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Московский эндокринный завод" - основной производитель обезболивающих лекарственных препаратов в стране, он обеспечивает все регионы Российской Федерации жизненно-необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами. Ассортиментный портфель предприятия включает свыше 106 лекарственных препаратов в разнообразных лекарственных формах, относящихся к 12 фармакотерапевтическим группам. Значительную долю, помимо обезболивающих препаратов, составляют препараты, применяемые в офтальмологии, гинекологии, кардиологии, психоневрологии, препараты противовоспалительного и метаболического действия.