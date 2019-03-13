{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Украина приостановила полеты самолетов Boeing 737 MAX

Решение вступило в силу с 19:00 мск 13 марта

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Государственная авиационная служба Украины приостановила полеты самолетов Boeing 737 8 MAX и 737 9 MAX над территорией страны после авиакатастрофы в Эфиопии.

На эту тему
Трагедия 35 государств. Факты о крушении самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии

"С даты и времени издания этого решения запрещаются полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX до, в пределах, с или над территорией Украины", - говорится в решении Государственной авиационной службы страны, опубликованном на сайте мининфраструктуры.

В документе отмечается, что решение вступает в силу с 18:00 (19:00 мск) 13 марта.

Теги
УкраинаЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
Минфин сообщил о рекордном объеме размещении ОФЗ в рамках одного дня
Сумма достигла 91,5 млрд рублей
Читать полностью