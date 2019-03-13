Украина приостановила полеты самолетов Boeing 737 MAX

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Государственная авиационная служба Украины приостановила полеты самолетов Boeing 737 8 MAX и 737 9 MAX над территорией страны после авиакатастрофы в Эфиопии.

"С даты и времени издания этого решения запрещаются полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX до, в пределах, с или над территорией Украины", - говорится в решении Государственной авиационной службы страны, опубликованном на сайте мининфраструктуры.

В документе отмечается, что решение вступает в силу с 18:00 (19:00 мск) 13 марта.