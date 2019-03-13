Петербургу предстоит ускорить рост экономики, открыть новые рынки, увеличить сбыт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Перед экономикой Санкт-Петербурга стоят три крупнейших вызова, требующих решения - медленные темпы роста валового регионального продукта (ВРП), малое количество новых отраслей экономики и низкий уровень экспорта продукции местных производителей, сообщил журналистам вице-губернатор города Евгений Елин в рамках XII Петербургского партнериата малого и среднего бизнеса.

"Для экономики Петербурга есть три крупнейших вызова - медленные темпы роста, мало новых отраслей экономики, Военно-промышленный комплекс заканчивает программы государственного вооружения, нам нужны новые конверсии. И третье - низкий уровень экспорта продукции местных производителей", - отметил он.

По мнению вице-губернатора, ВРП Санкт-Петербурга для стабильного развития экономики города должен расти как минимум на 6% в год, сейчас он составляет менее 2%. Среднегодовые темпы роста индекса физического объема ВРП с 2021 по 2035 годы ожидаются на уровне 5%, прогнозируют в городском комитете по экономической политике и стратегическому планированию.

Особое значение правительство Санкт-Петербурга придает развитию высоких технологий, инновационным проектам. Интеллектуальный и промышленный потенциал города позволяет ему занять лидирующие позиции в новой цифровой экономике.

"Рост спроса на высокотехнологическую продукцию - отличная перспектива для развития петербургского бизнеса во всех отраслях: машино- и станкостроение, микроэлектроника, IT-индустрия и других", - отметил врио губернатора Санкт- Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия XII Петербургского партнериата малого и среднего бизнеса.

Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга в 2018 году составил $49,2 млрд (53,8% во внешнеторговом обороте) и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 10%, следует из отчета городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию. Экспортные поставки в минувшем году составили $26,5 млрд, что на 21,2% больше, чем в 2017 году. В структуре сбыта наибольшую долю занимают топливно-энергетические товары.

Кооперация бизнеса в цифровую эпоху

Деловые мероприятия позволяют представителям малых, средних и крупных предприятий развивать сотрудничество и укреплять межрегиональные связи. "Петербургский партнериат малого и среднего бизнеса не исключение - он способствуют живому общению представителей бизнеса разных отраслей экономики", - считает председатель правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров.

Как отмечают организаторы делового мероприятия, партнериат призван развивать кооперацию предприятий и способствовать освоению новейших производственных технологий для повышения конкурентоспособности продукции отечественного производства. Всего в мероприятии участвуют 35 регионов России и 14 стран.