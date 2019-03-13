FT: американские компании отказываются от рейсов на Boeing 737 MAX

ТАСС, 13 марта. Американские компании начинают отказываются от рейсов на самолетах Boeing 737 MAX при бронировании билетов для своих сотрудников, отправляющихся в командировки. Об этом сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на источники в компаниях, специализирующихся на предоставлении услуг в области делового туризма.

Газета приводит заявление американского агентства деловых путешествий Carlson Wagonlit, оборот которого в прошлом году составил $23 млрд. "Некоторые клиенты проявили интерес к тому, чтобы изучить возможность ограничения полетов на самолетах Boeing 737 Max 8", - сообщила компания. Carlson Wagonlit предупреждает, что введение ограничений на полеты этой моделью лайнеров сократит возможности выбора вариантов для бронирования, что, в свою очередь, может привести к повышению цен на билеты для клиентов.

Руководящий сотрудник еще одной компании, специализирующейся на бизнес-туризме, название которого газета не приводит, заявил: "Небольшое количество крупных клиентов просит, чтобы этот тип самолета (Boeing 737 MAX) был исключен в любом случае при бронировании билетов в будущем".

Жертвами крушения в Эфиопии 10 марта стали 157 человек, среди которых три россиянина. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций заявили Ethiopian Airlines и власти Евросоюза. Власти Китая, Индонезии, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии и Австралии, Канады также распорядились временно прекратить использование этих воздушных судов. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX.

Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.