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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

США приостанавливают полеты самолетов Boeing 737 MAX 8

Описание
© Joe Raedle/Getty Images

США приостанавливают полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 - Трамп.

Новость дополняется

Теги
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
Акции Boeing в Нью-Йорке упали почти на 3%
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