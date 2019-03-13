Акции Boeing снизились на решении Трампа приостановить полеты самолетов 737 MAX в США

ТАСС, 13 марта. Акции авиастроительного концерна Boeing в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду снижаются на 0,6%, хотя ранее падали на 3,1% после решения президента США Дональда Трампа приостановить в стране полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 22:12 мск стоимость акций концерна составляет $373,4 за ценную бумагу. При этом ранее акции падали до $363,84 за штуку.

Трамп сообщил о введении запрета на полеты самолетов этих типов на брифинге в Белом доме. По его словам, о таком решении уже уведомлены все авиалинии.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. Cамолет аналогичной модели компании Lion Air 29 октября 2018 года разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек.

После трагедии в Эфиопии многие крупные авиакомпании, в том числе российская S7, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX различных модификаций, в том числе 8 и 9, а многие страны закрыли для таких лайнеров свое воздушное пространство. Подобные ограничения действуют на территории всего ЕС, в Индии, Турции и других государствах. Сама компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.