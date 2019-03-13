Boeing поддержал решение о приостановке полетов всех 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing поддерживает решение президента США Дональда Трампа о приостановке полетов всех Boeing 737 MAX, но при этом сохраняет уверенность в их безопасности. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении корпорации.

"Boeing продолжает сохранять полную уверенность в безопасности 737 MAX. Тем не менее после консультаций с Федеральным авиационным управлением (ФАУ), Национальным управлением по безопасности на транспорте, авиационными властями и потребителями во всем мире Boeing решил следующее: во имя предосторожности и для того, чтобы уверить общественность в безопасности самолетов, рекомендовать ФАУ временно прекратить все операции флота 737 MAX в полном составе", - указывается в сообщении корпорации.

"Мы поддерживаем этот превентивный шаг во имя предосторожности. Безопасность является корневым принципом Boeing с момента начала строительства нами самолетов и таковым останется всегда", - отметил генеральный директор корпорации Деннис Меленберг, который во вторник провел телефонный разговор с президентом США.

По оценке телекомпании CNN, авиакомпании минимум 45 стран приостановили эксплуатацию двух третей самолетов новейшей серии Boeing 737 MAX ("Боинг-737 макс") после авиакатастрофы в Эфиопии. Boeing поставила заказчикам 385 самолетов данной серии, выпускаемой в четырех модификациях, из них 344 - это Boeing 737 MAX 8 - модификация, образец которой разбился в Эфиопии.

10 марта практически сразу после взлета потерпел крушение Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines ("Эфиопские авиалинии"), совершавший рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Погибли 157 человек, включая 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Жертвами катастрофы, причины который еще только предстоит установить, стали граждане 35 государств.