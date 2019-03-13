В СПЧ заявили, что завод по розливу воды не нанесет урон озеру Байкал

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Строящийся на Байкале завод по розливу воды не нанесет урон самому озеру, однако может неблагоприятно сказаться на прибрежной зоне. Об этом говорится в аналитической справке постоянной комиссии по экологическим правам Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) по результатам посещения объекта.

"Специалисты Лимнологического института Сибирского отделения Российской Академии наук рассчитали, что без вреда для озера можно забирать около 400 млн т воды в год. По разным материалам, проектная мощность завода в Култуке - от 150 до 190 тыс. т в год. Таким образом, он не может нанести урон водности Байкала. Однако, есть серьезные вопросы к его расположению", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета в среду.

Так, отмечается, что расположение завода в прибрежной зоне может нанести определенный ущерб, при этом строительство водовода уже нарушило участок ценной территории. В СПЧ также подчеркнули, что особое внимание необходимо уделить проблеме сохранения ценного водно-болотного угодья, на участке которого планируется разместить корпуса завода, так как строительство может затронуть природную территорию "Таловские болота". "Согласно материалам, представленным СПЧ сотрудниками научных учреждений Иркутска, есть основания считать, что освоение "Таловских болот" отразится на среде обитания черного журавля, горного гуся, сухоноса, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области", - отмечают эксперты.

Как сообщал ТАСС, завод строит компания "Аквасиб", зарегистрированная в Иркутске. Ее основным владельцем является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал" из Китая. Первую очередь завода планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, на полную мощность он должен выйти в 2021 году с тем, чтобы производить 528 тыс. литров воды в сутки, или 190 млн литров в год. По данным "Аквасиба", 80% продукции пойдет на экспорт, 20% - на российский рынок.

Губернатор региона Сергей Левченко поручил профильным ведомствам проверить законность строительства завода в поселке Култук. Об этом же Генпрокуратуру попросил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что строительство затрагивает место, где во время перелета останавливаются редкие птицы. Комментируя это, представители завода заявили журналистам, что по месту остановки птиц проходит только трубопровод водозабора, и эта территория впоследствии будет рекультивирована.

Как сообщили СПЧ в прокуратуре, строительство завода подкреплено необходимыми документами и согласованиями, однако выявлен ряд нарушений. "Так, установлено, что публичные обсуждения в рамках проведения государственной экологической экспертизы фактически не проводились, а само заключение не содержит достаточных сведений об оценке воздействия на водный объект и среду обитания животных, в том числе краснокнижных", - говорится в сообщении. Кроме того, земельные участки компании "Аквасиб" были выделены с нарушением требований законодательства.