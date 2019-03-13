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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Две авиакомпании США отреагировали на решение о приостановке полетов Boeing 737 MAX

Это Southwest Airlines и American Airlines

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Американская авиакомпания Southwest Airlines подчинится решению о приостановке полетов всех самолетов серии Boeing 737 MAX. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте воздушного перевозчика.

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"Southwest в курсе сообщений СМИ о том, что весь флот Boeing 737 MAX будет выведен из эксплуатации в Соединенных Штатах. Мы в настоящий момент добиваемся подтверждения и дополнительных инструкций от Федерального авиационного управления и отреагируем на них соответствующим образом в интересах авиационной безопасности", - отметила авиакомпания.

Другой ведущий авиаперевозчик США American Airlines предпринимает действия с целью переоформить бронь на авиабилеты на Boeing 737 MAX на рейсы самолетами иного типа, сообщило агентство Рейтер. Авиакомпания обещала сделать это как можно оперативнее.

Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о введении запрет на полеты всех Boeing серии, образец которой разбился в Эфиопии. Корпорация заявила, что поддерживает это решение, но при этом сохраняет уверенность в безопасности 737 MAX.

10 марта практически сразу после взлета потерпел крушение Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, совершавший рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Погибли 157 человек, включая 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Жертвами катастрофы, причины который еще только предстоит установить, стали граждане 35 государств.

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СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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